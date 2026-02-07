В Новосибирске изменят девять маршрутов общественного транспорта

Трамвайный маршрут № 13 планируют продлить до Центрального автовокзала после завершения строительства соответствующей ветки. Троллейбус № 13 получит новую конечную остановку у жилого комплекса «Европейский Берег» на улице Владимира Заровного, что, по мнению экспертов, снизит количество личных автомобилей в районе. Маршрутка № 30 перестанет заезжать в Дзержинский район, разворачиваясь на Ботаническом жилмассиве, чтобы избежать дублирования с муниципальными маршрутами. Автобусы № 16, 45к и 88 могут быть продлены до «Сибирь-Арены» у метро «Спортивная», а маршрут № 44 планируется перевести на кольцевую схему в районе Мочищенского шоссе.