В Новосибирске изменят девять маршрутов общественного транспорта

В Новосибирске готовится масштабная корректировка схемы движения общественного транспорта. Изменения коснутся девяти направлений, по которым ходят троллейбусы, автобусы, трамваи и маршрутные такси. Реализовать нововведения планируется после завершения строительства новой дорожной инфраструктуры.
Одним из ключевых изменений станет объединение трамвайных линий № 2 и № 8 в единый кольцевой маршрут после открытия эстакады на площади Труда в первой половине 2026 года. Это должно улучшить транспортную доступность между Горским жилмассивом, «Чистой Слободой», Больницей № 1 и станцией метро «Студенческая». При этом интервалы движения на этом направлении могут увеличиться.
Трамвайный маршрут № 13 планируют продлить до Центрального автовокзала после завершения строительства соответствующей ветки. Троллейбус № 13 получит новую конечную остановку у жилого комплекса «Европейский Берег» на улице Владимира Заровного, что, по мнению экспертов, снизит количество личных автомобилей в районе. Маршрутка № 30 перестанет заезжать в Дзержинский район, разворачиваясь на Ботаническом жилмассиве, чтобы избежать дублирования с муниципальными маршрутами. Автобусы № 16, 45к и 88 могут быть продлены до «Сибирь-Арены» у метро «Спортивная», а маршрут № 44 планируется перевести на кольцевую схему в районе Мочищенского шоссе.