В Ангарске объяснили, почему выросли счета за отопление

По их словам, на рост сумм в квитанциях повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, в декабре 2025 жителям сделали перерасчет из-за ремонта на ТЭЦ-9, поэтому тогда платежки были меньше. Во-вторых, январь оказался значительно холоднее. Если в декабре средняя температура была −17 градусов, то в январе — −23. В-третьих, с 1 января тарифы на коммунальные услуги проиндексировали на 2% из-за повышения НДС с 20 до 22%.