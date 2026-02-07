Ричмонд
В Ангарске объяснили, почему выросли счета за отопление

На рост сумм в квитанциях повлияло сразу несколько факторов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Ангарского городского округа получили в январе 2026 года увеличенные счета за отопление и горячую воду. В администрацию поступило много вопросов об этом, и специалисты дали разъяснение.

По их словам, на рост сумм в квитанциях повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, в декабре 2025 жителям сделали перерасчет из-за ремонта на ТЭЦ-9, поэтому тогда платежки были меньше. Во-вторых, январь оказался значительно холоднее. Если в декабре средняя температура была −17 градусов, то в январе — −23. В-третьих, с 1 января тарифы на коммунальные услуги проиндексировали на 2% из-за повышения НДС с 20 до 22%.

— Суммы в квитанциях у жителей с одинаковой площадью квартир могут отличаться. Это зависит от характеристик дома, года постройки и благоустройства, — поясняют эксперты.

Чтобы снизить расходы, специалисты дали несколько советов. Нужно следить, чтобы в подъездах всегда были закрыты двери, окна на чердаках и в подвалах — это уменьшит общедомовые теплопотери. Также стоит утеплить окна и двери в самой квартире. Чем чаще жители передают точные показания индивидуальных счетчиков, тем корректнее будут начисления.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что В Бодайбо приостановили начисление платежей за электричество из-за ЧС.