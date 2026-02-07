Демешин: «Хабаровский край должен стать кофейным хабом»

Сейчас в крае обжаривают около 500 тонн кофе в год. Этот объём расходится практически по всей России. Губернатор регулярно дарит хабаровский кофе с добавками дальневосточных растений, таких как элеутерококк, инвесторам на деловых встречах. Сам он пьёт бодрящий напиток трижды в день, чтобы сохранять работоспособность.