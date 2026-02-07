Демешин: «Хабаровский край должен стать кофейным хабом»

В Хабаровске стартовал ежегодный региональный этап Национальной премии «Бариста года». Об этом сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
На открытии чемпионата глава региона принял участие в каппинге — мировой практике дегустации кофе. Он прошёл мастер-класс от чемпиона мира по приготовлению напитка в турке Сергея Блинникова и осмотрел выставку «Сделано в Хабаровском крае», где свою продукцию представили 12 местных производителей.
Сейчас в крае обжаривают около 500 тонн кофе в год. Этот объём расходится практически по всей России. Губернатор регулярно дарит хабаровский кофе с добавками дальневосточных растений, таких как элеутерококк, инвесторам на деловых встречах. Сам он пьёт бодрящий напиток трижды в день, чтобы сохранять работоспособность.
«Кто пьёт кофе — тот живёт в тонусе. Лично мне хватает три чашки кофе в день, чтобы поддерживать необходимый заряд энергии», — поделился глава края.
Демешин подчеркнул, что профессия бариста с 1 января официально внесена в Общероссийский классификатор профессий. По его словам, Хабаровский край должен стать настоящим кофейным хабом — это перспективная отрасль, которую регион будет активно развивать и продвигать.