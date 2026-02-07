Врач рассказал, какие упражнения нужны для продления активной жизни

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Продлить активную жизнь и сохранить здоровье помогут интенсивная ходьба, а также ежедневные упражнения — разминка, растяжка и силовые, которые могут занимать всего 15−20 минут в день, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» и союза «Здоровье здоровых», врач Андрей Мартюшев-Поклад.
«Нам в основном нужны три вида физической активности, они несут разные сигналы телу и по-своему важны. Первый — это ритмичные низкоинтенсивные движения, самый простой пример — это ходьба», — сказал Мартюшев-Поклад.
Такие упражнения нужны для равновесия нервной системы и легкой тренировки сердечно-сосудистой системы. Особенно полезна ходьба в среднем или быстром темпе, уделять ей стоит 30−40 минут в день. При правильной технике ходьбы в работу включаются десятки разных мышц, а отдельную пользу принесет прогулка после еды (контролирует уровень сахара в крови), а также вечером (улучшает сон), объяснил врач.
«Второй вид движений, особенно важный для продления активной жизни, — это силовые упражнения. Слово “силовые” означает, что во время них происходит явное утомление мышц», — подчеркнул Мартюшев-Поклад.
По словам врача, такие упражнения запускают множество гормональных сигналов в организме, которые способствуют сохранению общей активности человека. Если силовые делаются не «до отказа», то ими можно заниматься ежедневно, а при интенсивном темпе нужно давать мышцам восстановиться один-два дня.
Еще один необходимый вид активности — упражнения на гибкость и подвижность суставов. Например, их много в йоге, суставных гимнастиках, а также в комплексах для подвижности позвоночника.
«Такой комплект упражнений нам нужен ежедневно, он занимает (в дополнение к ходьбе) не так уж много времени — всего 15−20 минут в день. Вот самый простой рецепт упражнений для сохранения здоровья: утром — 10 минут разминка плюс легкие силовые упражнения; в течение дня — активная ходьба минимум 30 минут и короткие 2−3-минутные перерывы в работе на серию приседаний или силовых упражнений для спины; вечером — 5−10 минут упражнения на растяжку и гибкость», — заключил врач.