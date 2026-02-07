Врач рассказал, какие упражнения нужны для продления активной жизни

«Такой комплект упражнений нам нужен ежедневно, он занимает (в дополнение к ходьбе) не так уж много времени — всего 15−20 минут в день. Вот самый простой рецепт упражнений для сохранения здоровья: утром — 10 минут разминка плюс легкие силовые упражнения; в течение дня — активная ходьба минимум 30 минут и короткие 2−3-минутные перерывы в работе на серию приседаний или силовых упражнений для спины; вечером — 5−10 минут упражнения на растяжку и гибкость», — заключил врач.