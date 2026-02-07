Подача тепла в дома Северного жилого массива в Ростове прервалась из-за аварии

Подача тепла в дома Северного жилого массива в Ростове-на-Дону прервалась утром в субботу, 7 февраля. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Теплокоммунэнерго».
Причиной сбоя стал перебой в электроснабжении.
— Из-за отключения электричества вышло из строя оборудование котельной на улице Пацаева. Сейчас специалисты занимаются перенастройкой техники, — прокомментировали ресурсники.
Теплоснабжение планируют восстановить в ближайшее время.
Напомним, как сообщалось ранее, 7 февраля в центре Ростова-на-Дону произошло аварийное отключение электричества. Без света остались потребители в границах улицы Седова, Театрального проспекта, Большой Садовой улицы и Газетного переулка.
