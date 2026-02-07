Витебская область разрешила вывозить продукты в Литву и Латвию до конца 2026 года. Это следует из решения Витебского облисполкома № 52 от 30 января 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Постановлением белорусского правительства № 224 от 12 апреля 2022 года были установлены лимиты на вывоз физическими лицами за пределы ЕАЭС муки, сахара, соли, растительного масла, консервов, круп, макарон. В частности, для муки это два килограмма, для консервов — не более трех банок, а для других продуктов — один килограмм или же один литр (подробнее мы писали здесь).
В решении Витебских властей сказано, что данный запрет не действует в отношении товаров личного пользования, купленных физлицами, в случае их вывоза из Беларуси в Литву и Латвию по 31 декабря 2026 года.
Тем временем «Первый информационный» сказал, что Польша хочет пустить поезда в Беларусь с 1 апреля.
Ранее ЖКХ подсчитало, сколько сэкономят минчане из-за переноса повышения тарифов ЖКУ.
А еще «Белоруснефть» сказала, замерзнет ли топливо в баке авто при сильных морозах.