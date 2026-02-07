Витебская область разрешила вывозить продукты в Литву и Латвию до конца 2026

Постановлением белорусского правительства № 224 от 12 апреля 2022 года были установлены лимиты на вывоз физическими лицами за пределы ЕАЭС муки, сахара, соли, растительного масла, консервов, круп, макарон. В частности, для муки это два килограмма, для консервов — не более трех банок, а для других продуктов — один килограмм или же один литр (подробнее мы писали здесь).