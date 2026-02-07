Ричмонд
Красноярск примет гонку «Лыжня России»: где и когда

КРАСНОЯРСК, 7 февраля, ФедералПресс. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Красноярске 14 февраля. Место проведения — многофункциональный спортивный комплекс «Радуга», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Лыжня России» ежегодно собирает свыше 1500 красноярцев и гостей города. На один из популярных зимних видов спорта выходят целыми семьями, чтобы активно провести свой выходной и полюбоваться пейзажами. В этот раз соревнования посвящены Году единства народов России, — прокомментировал глава главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Каминский.

Предусмотрены трассы для следующих возрастных групп:

от 4 до 7 лет — 500 метров, от 8 лет и старше — 1 километр, для опытных спортсменов — 7 километров.

В последнем случае необходимо зарегистрироваться до 12 февраля включительно, перечислить взнос в размере 300 рублей, а также подготовить медицинскую справку.

Право на бесплатное участие имеют несовершеннолетние, инвалиды и участники спецоперации, им необходимо будет предъявить подтверждающие документы.

Ранее «ФедералПресс» рассказал про главные спортивные победы в истории Красноярска, а также составил список основных спортивных событий в городе в 2026 году. Помимо того, столица региона примет крупнейшие соревнования по бодибилдингу.