Красноярск примет гонку «Лыжня России»: где и когда

«Лыжня России» ежегодно собирает свыше 1500 красноярцев и гостей города. На один из популярных зимних видов спорта выходят целыми семьями, чтобы активно провести свой выходной и полюбоваться пейзажами. В этот раз соревнования посвящены Году единства народов России, — прокомментировал глава главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Каминский.
Предусмотрены трассы для следующих возрастных групп:
от 4 до 7 лет — 500 метров, от 8 лет и старше — 1 километр, для опытных спортсменов — 7 километров.
В последнем случае необходимо зарегистрироваться до 12 февраля включительно, перечислить взнос в размере 300 рублей, а также подготовить медицинскую справку.
Право на бесплатное участие имеют несовершеннолетние, инвалиды и участники спецоперации, им необходимо будет предъявить подтверждающие документы.
