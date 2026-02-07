Красноярск примет гонку «Лыжня России»: где и когда

«Лыжня России» ежегодно собирает свыше 1500 красноярцев и гостей города. На один из популярных зимних видов спорта выходят целыми семьями, чтобы активно провести свой выходной и полюбоваться пейзажами. В этот раз соревнования посвящены Году единства народов России, — прокомментировал глава главного управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Каминский.