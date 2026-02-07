Кип Торн: гравитационные волны могут стать инструментом поиска разумной жизни

— С момента запуска проекта LIGO больше полувека назад одним из основных мотивирующих факторов для меня было убеждение в том, что мы обязательно найдем что-то удивительное в мире гравитационных волн. Я уверен в том, что гравитационные волны еще преподнесут нам большие сюрпризы, так как каждый раз, когда мы в прошлом открывали новое «окно» для наблюдений за Вселенной, мы всегда находили что-то необычное и неожиданное.