Кип Торн: гравитационные волны могут стать инструментом поиска разумной жизни

— Недавно мы отпраздновали десятилетие первого открытия гравитационных волн на установке LIGO, в создании которой вы играли важную роль. Это открытие вызвало настоящую бурю в СМИ и социальных сетях в 2015 году, однако сейчас схожие всплески открываются детекторами LIGO, ViRGO и KAGRA ежедневно. Ожидаете ли вы, что в области гравитационной астрономии будут сделаны другие большие «точечные» открытия, или же теперь наука движется в сторону крупных обзоров, в которых изучаются свойства тысяч и десятков тысяч всплесков?
— С момента запуска проекта LIGO больше полувека назад одним из основных мотивирующих факторов для меня было убеждение в том, что мы обязательно найдем что-то удивительное в мире гравитационных волн. Я уверен в том, что гравитационные волны еще преподнесут нам большие сюрпризы, так как каждый раз, когда мы в прошлом открывали новое «окно» для наблюдений за Вселенной, мы всегда находили что-то необычное и неожиданное.
За последние годы мы не сталкивались с чем-то действительно удивительным при наблюдениях за гравитационными волнами, но несколько необычных открытий все же было сделано в ходе изучения отдельных источников гравитационных волн. В частности, рост чувствительности и разрешающей способности наших детекторов позволил нам в прошлом году доказать теорему Стивена Хокинга о том, что площадь горизонта событий черных дыр не может уменьшаться.
Проведенные нами наблюдения за слиянием двух черных дыр позволили подтвердить эти расчеты с рекордно высоким уровнем погрешности, составляющим один на миллион. Это стало абсолютно феноменальным событием в мире физики — то, что нам удалось подтвердить правоту предсказаний Хокинга со столь высокой точностью.
В дополнение к поискам чего-то необычного мы также будем проводить и исследования, посвященные изучению множества источников и всплесков гравитационных волн. Благодаря слаженной работе существующих детекторов гравитационных волн мы вплотную подошли к той границе по числу подобных объектов, которая позволяет проводить подобный анализ.
— В последние годы ведущие космические агентства, в том числе НАСА, ЕКА и Китайское национальное космическое управление, прорабатывают планы по запуску различных орбитальных обсерваторий и детекторов, нацеленных на наблюдения за гравитационными волнами. Станут ли их наземные аналоги ненужными после вывода этих спутников на орбиту или они будут взаимодополнять друг друга?
— Они будут однозначно взаимодополнять друг друга, так как они работают в разных диапазонах длин волн, и для создания полной картины гравитационной Вселенной нам нужно полностью закрыть эти области. В частности, наземные детекторы способны улавливать волны с частотой от 10 Гц до 10 кГц, тогда как европейская орбитальная обсерватория LISA и его китайские аналоги будут работать на частотах в несколько миллигерц или микрогерц.
Вполне возможно, что в космос будут выведены и другие детекторы, работающие на чуть более высоких частотах, составляющих от нескольких герц до десятых долей герц, что позволит нам получить максимально возможное в текущих условиях покрытие всего диапазона гравитационных волн. Этот процесс в чем-то напоминает то, как развивалась классическая астрономия, — мы начинали с оптики, а теперь наблюдаем за Вселенной на всех возможных диапазонах частот.
Более того, я ожидаю, что к концу 2030 годов мы также будем активно наблюдать за гравитационными волнами при помощи нейтронных звезд, отслеживая то, как проходящие через Галактику колебания пространства-времени искажают вспышки радиоволн, порождаемые этими «мертвыми» светилами. Первые наблюдения такого рода уже проводятся, и их результаты являются очень многообещающими.
Также весомый вклад в изучение гравитационных волн должны внести наблюдения за реликтовым излучением, «эхом» Большого Взрыва, в структуре поляризации которого сохранились следы самых «медленных» и протяженных колебаний пространства-времени, чей период составляет сотни миллионов лет. Иными словами, перед нами уже в ближайшее время откроется огромная картина Вселенной во всем возможном спектре гравитационных волн, чье изучение принесет много интересного и удивительного.
— Проект LIGO использует искусственный интеллект для анализа данных на протяжении очень долгого времени, задолго до того, как эти технологии стали популярными в массовом сознании. Как развитие ИИ повлияло на поиски гравитационных волн?
— Мы активно используем искусственный интеллект для поиска тех сигналов в собираемых нашими детекторами данных, которые человек никогда не смог бы самостоятельно увидеть, и с каждым годом эти технологии становятся все более полезными и важными инструментами в нашей работе. Конечно, нейросети не заменяют ученых, но ИИ позволяет нам более глубоко и полно обрабатывать данные, чем это возможно вручную или при помощи разработанных человеком классических алгоритмов.
— После открытия знаменитого гравитационного всплеска, порожденного слиянием двух нейтронных звезд, академик Владислав Пустовойт заявил, что он мечтает о том, что в далеком будущем человечество научится управлять гравитационными волнами и начнет их использовать для передачи информации подобно тому, как этого добились Маркони и Попов при изобретении радио. Возможно ли это в принципе и нужно ли к этому стремиться?
— Я полагаю, что в очень далеком будущем гравитационные волны действительно могут использоваться подобным образом, однако это произойдет не в этом и даже не в следующем столетии. Здесь еще важно понимать, что по сравнению с беспроводной связью на базе радиоволн подобное «гравитационное радио» будет обладать очень низкой скоростью передачи данных.
Это не позволит нашим потомкам передавать большие количества информации, однако при этом важно понимать, что гравитационные волны способны проходить через любые среды. Благодаря этому мы можем использовать их для наблюдений за ранней Вселенной или изучения самых плотных скоплений материи, куда не могут проникнуть электромагнитные волны.
Соответственно, очень продвинутая цивилизация сможет использовать гравитационные волны для изучения Вселенной или даже для налаживания контактов с другими разумными существами, не опасаясь того, что на пути сигнала появится непроходимое для него препятствие. Мы крайне далеки от этого уровня, но я считаю, академик Пустовойт не ошибался в своих мечтаниях. Просто для их реализации потребуется очень много времени.