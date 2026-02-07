Ричмонд
Кип Торн сообщил об использовании ИИ для поиска тайных сигналов во Вселенной

Астрофизик отметил, что с каждым годом эти технологии становятся все более полезными и важными инструментами.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ученые активно используют искусственный интеллект для поиска скрытых сигналов во Вселенной, сообщил в интервью ТАСС накануне Дня российской науки нобелевский лауреат, иностранный член Российской академии наук, астрофизик Кип Торн.

«Мы активно используем искусственный интеллект для поиска тех сигналов в собираемых нашими детекторами данных, которые человек никогда не смог бы самостоятельно увидеть, и с каждым годом эти технологии становятся все более полезными и важными инструментами в нашей работе», — сказал он.