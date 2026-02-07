В Ростове-на-Дону на уборку улиц от снега вышли 109 машин и 420 рабочих

Это требование особенно актуально в свете прогноза погоды. На выходных синоптики обещают потепление и дождь, а затем снова похолодание и морозы: вырастет потребность в реагентах для борьбы с гололедицей. Кроме того, такая погода способствует образованию сосулек. Мэр призвал управляющие компании и владельцев зданий своевременно очищать крыши от снега и наледи, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.