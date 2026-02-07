В Ростове-на-Дону на уборку улиц от снега вышли 109 машин и 420 рабочих

Днем в субботу, 7 февраля, улицы Ростова-на-Дону расчищают от снега и наледи 109 спецмашин и более 420 муниципальных уборщиков. Об этом заявил глава Донской столицы Александр Скрябин в своем телеграм-канале.
Мэр провел совещание по вопросу снегоуборочных работ.
— За прошедшую ночь на расчистке городских территорий было задействовано 190 единиц спецтехники. Управляющие компании и товарищества собственников жилья также приводят в порядок придомовые участки, — заверил глава города.
Александр Скрябин поручил коммунальным службам продолжать работы по вывозу снега, очистке дорог и тротуаров.
— С начала зимнего сезона на борьбу с гололедом уже израсходовано около семи тысяч тонн противогололедных материалов. Обратил внимание на необходимость постоянного пополнения запаса реагентов.
Это требование особенно актуально в свете прогноза погоды. На выходных синоптики обещают потепление и дождь, а затем снова похолодание и морозы: вырастет потребность в реагентах для борьбы с гололедицей. Кроме того, такая погода способствует образованию сосулек. Мэр призвал управляющие компании и владельцев зданий своевременно очищать крыши от снега и наледи, чтобы обеспечить безопасность пешеходов.
