Почти четвертая часть жителей Омска будут следить за начавшимися Олимпийскими играми

23% омичей будут следить как за успехами россиян, так и за другими спортсменами, выступающими на начавшейся в Италии зимней Олимпиаде. При этом большинство омичей —46% опрошенных — вообще не планируют смотреть трансляции из Милана и Кортина-д’Ампеццо. Наибольший интерес к просмотру олимпийских состязаний в зимних видах спорта проявила молодежь до 35 лет: 30% опрошенных будут смотреть соревнования.