Почти четвертая часть жителей Омска будут следить за начавшимися Олимпийскими играми

Омичи заявили в ходе опроса портала SuperJob, что будут следить за проходящими в Италии зимними Олимпийскими играми. При этом в тройку наиболее интересных для жителей региона видов спорта вошли фигурное катание, хоккей и лыжные гонки.
23% омичей будут следить как за успехами россиян, так и за другими спортсменами, выступающими на начавшейся в Италии зимней Олимпиаде. При этом большинство омичей —46% опрошенных — вообще не планируют смотреть трансляции из Милана и Кортина-д’Ампеццо. Наибольший интерес к просмотру олимпийских состязаний в зимних видах спорта проявила молодежь до 35 лет: 30% опрошенных будут смотреть соревнования.
Также опрос позволил выявить спортивные предпочтения горожан. Абсолютным лидером по ожидаемому интересу стало фигурное катание. На втором месте с небольшим отрывом — хоккей. В топ-7 наиболее интересных для омичей дисциплин также вошли лыжные гонки и биатлон, прыжки с трамплина, бобслей и сноуборд.