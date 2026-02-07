Торн: ученые будут следить за гравитационными волнами с помощью нейтронных звезд

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Астрофизики к концу 2030 годов будут активно наблюдать за гравитационными волнами при помощи нейтронных звезд, сказал в интервью ТАСС накануне Дня российской науки нобелевский лауреат, иностранный член Российской академии наук, астрофизик Кип Торн.
«Я ожидаю, что к концу 2030 годов мы также будем активно наблюдать за гравитационными волнами при помощи нейтронных звезд, отслеживая то, как проходящие через Галактику колебания пространства-времени искажают вспышки радиоволн, порождаемые этими “мертвыми” светилами. Первые наблюдения такого рода уже проводятся и их результаты являются очень многообещающими», — сказал он.
Гравитационные волны — это «рябь» пространства-времени: возмущения, которые распространяются со скоростью света, когда массивные объекты (например, черные дыры или нейтронные звезды) ускоряются и сливаются. Альберт Эйнштейн предсказал гравитационные волны в 1916 году. Впервые их напрямую зарегистрировали 14 сентября 2015 года детекторы LIGO.