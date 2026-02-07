Торн: ученые будут следить за гравитационными волнами с помощью нейтронных звезд

«Я ожидаю, что к концу 2030 годов мы также будем активно наблюдать за гравитационными волнами при помощи нейтронных звезд, отслеживая то, как проходящие через Галактику колебания пространства-времени искажают вспышки радиоволн, порождаемые этими “мертвыми” светилами. Первые наблюдения такого рода уже проводятся и их результаты являются очень многообещающими», — сказал он.