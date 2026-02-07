Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астрофизик Торн: гравитационные волны помогут найти инопланетян

Очень продвинутая цивилизация сможет использовать эти волны для изучения Вселенной, рассказал нобелевский лауреат.

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Гравитационные волны можно будет использовать для поиска и установления контакта с инопланетянами, сказал в интервью ТАСС нобелевский лауреат, иностранный член Российской академии наук, знаменитый астрофизик Кип Торн.

«Соответственно, очень продвинутая цивилизация сможет использовать гравитационные волны для изучения Вселенной или даже для налаживания контактов с другими разумными существами, не опасаясь того, что на пути сигнала появится непроходимое для него препятствие», — сказал он.

Торн известен сотрудничеством с режиссером Кристофером Ноланом — во время съемок фильма «Интерстеллар» астрофизик был научным консультантом. После выхода фильма Торн написал книгу, в которой объяснил научные концепции, стоящие за сюжетом картины Нолана.