С марта 2026 года в Челябинской области изменятся правила учета алиментов для единого пособия на детей

С 1 марта 2026 года в Челябинской области вступают в силу новые правила, которые изменят порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей. Ключевое нововведение коснется случаев, когда алиментные обязательства не установлены судом. При расчете доходов теперь будет учитываться доля от средней зарплаты по региону: четверть — на одного ребенка, треть — на двоих, половина — на троих и более детей. По данным пресс-службы регионального отделения Социального фонда, размер среднемесячной номинальной заработной платы будет определять Росстат.
В случае, если алименты назначены судом, в заявлении на пособие по-прежнему необходимо будет указать их точный размер и реквизиты исполнительного документа. В Социальном фонде России особо подчеркивают, что крайне важно правильно указать в заявлении способ получения алиментов. Ошибка в этом пункте, например, если неверно указан источник выплаты, может стать формальным основанием для отказа в назначении выплаты.
Также с нового года при расчете среднедушевого дохода семьи будут учитываться не только зарплаты, но и проценты по банковским вкладам за предыдущий налоговый период. Если доход от вкладов в 2025 году превысит прожиточный минимум в регионе (17 424 рубля на 2026 год), это может стать причиной для отказа в пособии. Однако это правило не сработает, если счет, принесший такой доход, был закрыт не позднее чем за шесть месяцев до подачи заявления.