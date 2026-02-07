С марта 2026 года в Челябинской области изменятся правила учета алиментов для единого пособия на детей

Также с нового года при расчете среднедушевого дохода семьи будут учитываться не только зарплаты, но и проценты по банковским вкладам за предыдущий налоговый период. Если доход от вкладов в 2025 году превысит прожиточный минимум в регионе (17 424 рубля на 2026 год), это может стать причиной для отказа в пособии. Однако это правило не сработает, если счет, принесший такой доход, был закрыт не позднее чем за шесть месяцев до подачи заявления.