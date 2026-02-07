335 лет Сарову: в городе праздник будут отмечать три дня

Саров в этом году отмечает 335 лет со дня своего основания. В рамках празднования важной даты горожан ждут интересные события, проекты и мероприятия для всех поколений. О том, какие именно сюрпризы запланированы, рассказала директор департамента культуры и искусства городской администрации Ксения Якунчикова.
По ее словам, в планах сделать трехдневный праздник: 26 июня — выпускной вечер, 27 июня — День города и 28 июня — День молодежи.
«Также у нас впервые пройдет окружной фестиваль военных оркестров (0+). С такой инициативой вышел начальник оркестровой службы ПФО, и он готов сюда привести военные оркестры из Перми, Нижнего Новгорода, Кирова и других городов», — рассказала она.
Кроме того, в 2026 году также исполняется 80 лет ВНИИЭФу и библиотеке имени В. В. Маяковского.
«Кроме того, у нас состоится Всероссийский хоровой фестиваль (0+), который проходит раз в четыре года, в этом году он у нас будет десятый», — сообщила Ксения Якунчикова.
Напомним, около 160 мероприятий провели учреждения культуры Сарова в новогодние праздники.