Эксперт назвала средний размер социальной пенсии после индексации в апреле

Подольская назвала размер социальной пенсии после повышения в апреле 2026 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Средний размер социальной пенсии после индексации 1 апреля на 6,8% составит 16 569,06 рубля, рассказала РИА Новости эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.

«С 1 апреля 2026 года социальные пенсии будут увеличены на 6,8%. Коэффициент индексации рассчитан с учётом изменения федерального прожиточного минимума пенсионера, который с1 января 2026 года установлен на уровне 16 288 рублей. Согласно оценкам Социального фонда России, средний размер социальной пенсии по состоянию на 1 октября 2025 года составлял 15 514,1 рубля. После апрельской индексации в 2026 году этот показатель вырастет примерно до 16 569 рублей», — сказала Подольская.

Эксперт отметила, что размер выплаты зависит от причины назначения: инвалидность, утрата кормильца или старость без необходимого стажа. Кроме того, размер социальной пенсии будет зависеть от наличия региональных доплат и коэффициентов.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал РИА Новости, что увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума. А размер индексации будет выше фактического уровня инфляции.

