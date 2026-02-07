С 1 марта газовые службы смогут отключать квартиры от газа

Газовые службы с 1 марта получат право отключать квартиры от газоснабжения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом РИА Новости рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
«С 1 марта при систематических нарушениях — недопуск специалистов для проверок, игнорирование предписаний, эксплуатация неисправного или просроченного оборудования, закон позволит газовым службам отключать проблемную квартиру от газоснабжения», — заявил парламентарий.
По его словам, угроза в одной точке может привести к катастрофе для всего дома.
«Новые правила направлены на пресечение ситуаций, создающих общую угрозу. Самыми частыми нарушениями, выявляемыми при проверках, являются отсутствие вентиляции, установка декоративных панелей, скрывающих доступ к газовым трубам, эксплуатация приборов с истекшим сроком службы, что повышает риск утечки», — подчеркнул депутат.
По его мнению, новые полномочия газовых служб позволят защитить жизнь и здоровье большинства законопослушных жильцов от безответственности отдельных граждан.