В Калининграде открылась новая лаборатория центра «Планета Океан»

Особый акцент делают на прорывных отечественных технологиях, некоторые из которых пока даже не введены в промышленную эксплуатацию. Так, например, на выставке можно увидеть большое количество макетов ледоходов и атомоходов, уже покоривших просторы Северного морского пути или только планирующих это сделать.