В Калининграде открылась новая лаборатория центра «Планета Океан»

Экспозиция представляет собой путешествие по истории ледокольного флота России, а также по различным шельфовым платформам и добывающим установкам. Многие из них до сих пор позволяют извлекать нефть и газ со дна Балтийского моря.
Параллельно экскурсоводы знакомят посетителей с развитием добывающей промышленности в Калининградской области, рассказывают о предприятиях-первопроходцах, о возникавших в то время трудностях и способах их преодоления.
Особый акцент делают на прорывных отечественных технологиях, некоторые из которых пока даже не введены в промышленную эксплуатацию. Так, например, на выставке можно увидеть большое количество макетов ледоходов и атомоходов, уже покоривших просторы Северного морского пути или только планирующих это сделать.
Среди них — модель головного атомного ледокола «Россия» проекта 10510. Гиганта, длина которого составит 200 метров, а ширина — почти 50 метров, должны построить к декабрю 2027 года. Судно настолько мощное, что будет способно сломать лед толщиной более четырех метров.
По словам генерального директора Музея Мирового океана Дениса Миронюка, выставка готовилась на протяжении нескольких месяцев и посвящена теме технологий, а ее концепцию придумали еще на стадии проектирования экспозиционно-образовательного центра.
Впрочем, новое пространство может похвастаться не только своими экспонатами, но и научной работой. Вместе с выставкой в «Лаборатории технологий» открыли цифровой центр мировых данных об океане.
«Мы уверены, что с его помощью можно будет организовывать видеоконференции с передовыми научными сообществами и связываться с научными станциями в Антарктиде, нашими моряками и океанологами, находящимися в любой точке земного шара. Здесь будет собрана вся информация о Мировом океане, доступная любому посетителю», — рассказала президент музея Светлана Сивкова.
Для всех желающих выставка откроет свои двери 11 февраля. Посетить ее можно будет лишь в составе организованной группы в строго определенные часы: в 12:30 во все дни работы центра и в 16:30 исключительно по четвергам.
Ограничения связаны с тем, что в «Планете Океан» продолжаются работы по созданию других экспозиций. Ближайшая на очереди — «Лаборатория жизни», которую обещают открыть в апреле этого года.