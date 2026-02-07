Белорусам предложили «права без экзамена» за 2−3 дня — в ГАИ ответили

По словам начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артёма Нехая, эта информация не соответствует действительности и сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ).

В Беларуси только экзаменационные подразделения ГАИ имеют право выдавать и менять водительские удостоверения. Никакие «посредники» или «знакомые» не могут сделать это легально, уточнил он.

За подделку водительского удостоверения в Беларуси грозит уголовная ответственность согласно ч. 1 ст. 380 УК РБ. В качестве наказания предусмотрены общественные работы, штраф, исправительные работы на срок до 2 лет, арест, ограничение свободы на срок до 2 лет.