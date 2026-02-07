Белорусам предложили «права без экзамена» за 2−3 дня — в ГАИ ответили

В ведомстве предупредили: это обман.
По словам начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артёма Нехая, эта информация не соответствует действительности и сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ).
В Беларуси только экзаменационные подразделения ГАИ имеют право выдавать и менять водительские удостоверения. Никакие «посредники» или «знакомые» не могут сделать это легально, уточнил он.
Почему «купленные» права легко отличить?
Настоящие водительские удостоверения печатаются на специальных бланках. Поддельные документы отличаются сразу по нескольким признакам и легко выявляются при проверке.
Чем вы рискуете.
Передавая деньги и личные данные мошенникам, вы:
- теряете деньги;
- раскрываете персональную информацию;
- рискуете стать фигурантом уголовного дела.
Использование поддельного водительского удостоверения — это преступление, напомнили в ГАИ.
Как защитить себя.
Соблюдайте простые правила цифровой безопасности:
- не передавайте личные данные посторонним;
- не переводите деньги неизвестным лицам;
- не переходите по сомнительным ссылкам.