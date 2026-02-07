Ричмонд
Белорусам предложили «права без экзамена» за 2−3 дня — в ГАИ ответили

В УГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что по интернету «гуляют» объявления, в которых неизвестные предлагают оформить водительские права без экзаменов — якобы с внесением данных в официальную базу.

В ведомстве предупредили: это обман.

По словам начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Артёма Нехая, эта информация не соответствует действительности и сгенерирована искусственным интеллектом (ИИ).

В Беларуси только экзаменационные подразделения ГАИ имеют право выдавать и менять водительские удостоверения. Никакие «посредники» или «знакомые» не могут сделать это легально, уточнил он.

За подделку водительского удостоверения в Беларуси грозит уголовная ответственность согласно ч. 1 ст. 380 УК РБ. В качестве наказания предусмотрены общественные работы, штраф, исправительные работы на срок до 2 лет, арест, ограничение свободы на срок до 2 лет.

Почему «купленные» права легко отличить?

Настоящие водительские удостоверения печатаются на специальных бланках. Поддельные документы отличаются сразу по нескольким признакам и легко выявляются при проверке.

Чем вы рискуете.

Передавая деньги и личные данные мошенникам, вы:

  • теряете деньги;
  • раскрываете персональную информацию;
  • рискуете стать фигурантом уголовного дела.

Использование поддельного водительского удостоверения — это преступление, напомнили в ГАИ.

Как защитить себя.

Соблюдайте простые правила цифровой безопасности:

  • не передавайте личные данные посторонним;
  • не переводите деньги неизвестным лицам;
  • не переходите по сомнительным ссылкам.