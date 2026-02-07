В Красноярске подземный переход превратился в ледяной каток

Жители Красноярска столкнулись с серьезными неудобствами из-за аварийной ситуации в подземном переходе в районе остановки «Красномосковская» по адресу проспект Свободный, 3.
Как сообщает «Город Прима», из-за коммунальной аварии, произошедшей на этой неделе, вместо привычной плитки переход покрылся льдом, превратившись в настоящий каток.
По словам местных жителей, пользоваться переходом стало невозможно со 2 февраля. Заледеневшие доски, которые, по всей видимости, были уложены временно после аварии, представляют реальную опасность для пешеходов.
В департаменте городского хозяйства и транспорта пояснили, что причиной подтопления стали повреждения на тепловых сетях. Работники Красноярских тепловых сетей (КТТК) оперативно устранили аварию и откачали воду из перехода, однако небольшое ее количество все же осталось, что и привело к образованию наледи.
Сообщается, что плановые работы по уборке и устранению последствий аварии в подземном переходе запланированы на понедельник, 9 февраля. До этого времени красноярцам придется либо искать обходные пути, либо рисковать, пытаясь преодолеть ледяной барьер.