В Красноярске подземный переход превратился в ледяной каток

В департаменте городского хозяйства и транспорта пояснили, что причиной подтопления стали повреждения на тепловых сетях. Работники Красноярских тепловых сетей (КТТК) оперативно устранили аварию и откачали воду из перехода, однако небольшое ее количество все же осталось, что и привело к образованию наледи.