В Омской области резко снизилось производство резины, но выросло производство крупы

По данным статистического ведомства, в регионе увеличились объемы производства пищевых продуктов. Больше, чем в 2024 году, предприятиями области выпущено крупы — на 19,4%, сливок — на 16,0%, говядины — на 14,0%, макаронных изделий — на 5,5%, свинины — на 5,1%, масла растительного — на 2,9%. А вот значительное снижение наблюдалось в производстве резиновых и пластмассовых изделий — всего 82,3% от прошлогоднего объема, химических веществ и продуктов (91,7% от прошлогоднего объема), готовых металлических изделий (93,0% от прошлогоднего объема), напитков (95,9% от прошлогоднего объема).