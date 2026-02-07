Путин утвердил перечень поручений по поддержке русского языка как государственного

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного языка РФ и языков народов России. Президент предложил создать в вузах новую дисциплину «Русский язык как государственный», разработать специальные учебные пособия для новых регионов, усилить подготовку учителей начальной школы и другие. Всего в документе представлено 8 конкретных мер, направленных на системное укрепление русского языка в образовании, культуре и просвещении. Как российские педагоги поддержали Путина в стремлении усилить роль русского языка — в материале «Газеты.Ru».