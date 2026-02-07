Ричмонд
Генпрокуратура отреагировала на видео с минскими школьницами, распивавшими алкоголь

В Минске школьницы распивали алкоголь, а к ответственности привлекли родителей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске школьницы распивали алкоголь, а к ответственности привлекли родителей. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале Генеральной прокуратуры.

В ведомстве ответили, что видео, на котором две 13-летние школьницы распивают алкоголь, держа в руках вейпы, было выложено в одном из телеграм-каналов. Старший помощник прокурора Центрального района Минска Виктория Шоприна обратила внимание, что в действиях несовершеннолетних усматривается состав административного правонарушения — распитие спиртных напитков в общественном месте.

По ее словам, алкоголь школьницам по их же просьбе купил неустановленный мужчина. Несовершеннолетние выпили спиртное в одном из кафе Минска. Видео сняла их подруга, которое позднее выложила его в сеть.

Старший помощник прокурора подчеркнула: по причине того, что школьницы не достигли возраста привлечения к административной ответственности (16 лет), то в отношении их родителей были составлены протоколы об административном правонарушении за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Шоприна отметила, что со школьницами и их родителями была проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных действий.

