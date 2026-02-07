Три уровня опасности — зеленый, желтый и красный. Нацбанк Беларуси объявил о новой технологии защиты от мошенников, которая заработает с 1 июля

Нацбанк сказал белорусам о новых стандартах защиты от мошенников с тремя метками. Подробности прописаны в постановлении Национального банка № 17 от 20 января 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что один из стандартов предполагает, что антифрод-системы банков будут присваивать платежным операциям одну из трех меток. В частности, зеленая будет указывать на то, что никакой несанкционированной платежной операции не обнаружено или же риск минимален. Это значит, что ограничительные меры не потребуются.
Желтая метка будет говорить про вероятность несанкционированной платежной операции или же о том, что сессия имеет средний уровень риска. В указанном случае необходима будет дополнительная проверка.
Красная метка будет предупреждать о том, что были обнаружены «необычные поведенческие действия пользователя платежной услуги». Это значит, что высока вероятность несанкционированного платежа и необходимо в срочном порядке принять ограничительные меры.
Также предусматриваются и другие стандарты в данной сфере. К примеру, такой признак как «подозрительное местоположение». Речь идет про случай, когда более двух разных пользователей платежной услуги инициируют перевод денег с одного IP-адреса (за последнее определенное количество времени). Новые правила вступят в силу с 1 июля 2026 года.
