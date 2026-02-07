Бесплатную электричку запустят для новосибирцев до «Лыжни России»

В день мероприятия, 14 февраля, изменится расписание обычного городского электропоезда № 7310 «Пригородный простор — Новосибирск-Восточный». Он будет стоять на станции Новосибирск-Главный с 8:41 до 8:56 и прибудет на конечную станцию Новосибирск-Восточный в 9:11, что на 15 минут позже обычного.