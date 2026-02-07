Бесплатную электричку запустят для новосибирцев до «Лыжни России»

Поезд проследует от станции Новосибирск-Восточный до станции Сеятель и обратно, делая остановки на всех промежуточных станциях. Для бесплатного проезда участникам акции необходимо будет предъявить номер, полученный при регистрации на мероприятие.
Расписание специального электропоезда:
Электропоезд № 7601: Отправление со станции Новосибирск-Восточный в 8:53, со станции Новосибирск-Главный в 9:15. Прибытие на станцию Сеятель в 9:59. От станции Сеятель до места старта — лыжной базы имени Алика Тульского — участников довезут бесплатные автобусы.
Электропоезд № 7602: От лыжной базы до станции Сеятель автобусы отправятся в 14:00. Электричка до Новосибирска отправится со станции Сеятель в 14:31. Прибытие на станцию Новосибирск-Главный ожидается в 15:19, на станцию Новосибирск-Восточный — в 15:36.
Изменения в расписании:
В день мероприятия, 14 февраля, изменится расписание обычного городского электропоезда № 7310 «Пригородный простор — Новосибирск-Восточный». Он будет стоять на станции Новосибирск-Главный с 8:41 до 8:56 и прибудет на конечную станцию Новосибирск-Восточный в 9:11, что на 15 минут позже обычного.