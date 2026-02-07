Эксперт рассказал о рыбных богатствах Воронежского водохранилища

В Воронежском водохранилище водится большое количество хищной рыбы. Об этом рассказал vrn.aif.ru накануне Дня зимней рыбалки судья Воронежской федерации рыболовного спорта Роман Романцов.
«Много леща, плотвы, линя, есть карась, уклейка, прекрасная щука, замечательный судак, язь, который с каждым днём чувствует себя всё лучше и лучше. В этом году был всплеск судака — знакомые рыбаки много наловили. А уж про воронежского сома легенды складывают — настолько он крупный. Так что с рыбой у нас просто отлично», — рассказал эксперт.
Причем, хищная рыба чистая, есть её можно.
«Раньше в наше море предприятия сливали всё подряд, а сейчас у нас остался один главный загрязнитель — ливневая и отчасти городская канализация, хотя когда-то они давали всего пять процентов от общих загрязнений. За треть века водохранилище заросло донными отложениями и самоочистилось. В нём появились раки — а это первый признак того, что вода чистая», — отметил Роман Романцов.