Эксперт рассказал о рыбных богатствах Воронежского водохранилища

«Много леща, плотвы, линя, есть карась, уклейка, прекрасная щука, замечательный судак, язь, который с каждым днём чувствует себя всё лучше и лучше. В этом году был всплеск судака — знакомые рыбаки много наловили. А уж про воронежского сома легенды складывают — настолько он крупный. Так что с рыбой у нас просто отлично», — рассказал эксперт.