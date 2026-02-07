Двое рыбаков погибли на популярном озере в Омской области, задохнувшись в палатке

Следственным управлением СК России по Омской области проводится проверка по факту смерти двух рыбаков на озере Салтаим в Крутинском районе. Омичи отапливали палатку газовой горелкой и погибли отравления угарным газом.
Следователи установили картину трагедии, произошедшей во время рыбалки на озере Салтаим. Двое рыбаков устроили ночлег в палатке, размещенной прямо на льду озера. Спасаясь от холода, они обогревали палатку газовой горелкой. На утро мужчины были найдены мертвыми другими рыболовами. По сведениям, полученным в результате осмотра места происшествия и опросов очевидцев, рыбаки скончались от отравления угарным газом, вероятно, образовавшимся в ходе эксплуатации газовой горелки.
В СК России по Омской области напоминают омичам, что с наступлением сезона зимней рыбалки рыбакам необходимо проветривать палатки при прогреве газовыми горелками, и не оставаться на ночевку на льду. Ведь умереть от отравления газом, не имеющим запаха, можно уже после нескольких вдохов.