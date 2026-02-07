Ричмонд
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 8 февраля

«Казгидромет» опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: -2° 5 м/с 86% 752 мм рт. ст. -1°
Источник: Zakon.kz

Согласно прогнозу, воскресенье в Казахстане будет без осадков.

На большей части Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на западе, востоке, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных систем ожидаются осадки преимущественно в виде снега и гололед.

РГП «Казгидромет»

По республике также прогнозируют усиление ветра с низовой метелью и туман.

Алматинцев в период с 7 по 13 февраля ждут погодные качели: после осадков, гололеда и тумана в ближайшую субботу и воскресенье в город придет теплый воздух. Ближе к концу следующей недели столбики термометров вновь уверенно уйдут в плюс. Подробнее — по ссылке.