Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске начальник метрополитена покинул пост

Аркадий Чмыхайло занимал пост главы Новосибирского метрополитена с апреля 2017 года.

Источник: Сиб.фм

6 февраля был последний рабочий день Аркадия Чмыхайло в роли руководителя МУП «Новосибирский метрополитен». Об этом сообщили Новосибирские новости.

Аркадий Чмыхайло родился в 1960 году. Он получил образование в Высшем пограничном военно-политическом училище, в Военно-политической академии имени В. И. Ленина и в Военной академии генштаба Вооружённых сил РФ по специальности «военное и государственное управление».

Также бывший глава метрополитена имеет воинское звание генерал-майор. С 2015 года Аркадий Чмыхайло занимал пост начальника службы безопасности, а в апреле 2017 года стал руководителем МУП «Новосибирский метрополитен».

На данный момент обязанности руководителя новосибирского метрополитена исполняет Максим Серебренников.

Напомним, что на зеленой линии метро временно изменили время посадки пассажиров.