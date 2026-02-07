В Новосибирске начальник метрополитена покинул пост

6 февраля был последний рабочий день Аркадия Чмыхайло в роли руководителя МУП «Новосибирский метрополитен». Об этом сообщили Новосибирские новости.
Аркадий Чмыхайло родился в 1960 году. Он получил образование в Высшем пограничном военно-политическом училище, в Военно-политической академии имени В. И. Ленина и в Военной академии генштаба Вооружённых сил РФ по специальности «военное и государственное управление».
Также бывший глава метрополитена имеет воинское звание генерал-майор. С 2015 года Аркадий Чмыхайло занимал пост начальника службы безопасности, а в апреле 2017 года стал руководителем МУП «Новосибирский метрополитен».
На данный момент обязанности руководителя новосибирского метрополитена исполняет Максим Серебренников.
