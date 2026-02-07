В Новосибирске начальник метрополитена покинул пост

Аркадий Чмыхайло родился в 1960 году. Он получил образование в Высшем пограничном военно-политическом училище, в Военно-политической академии имени В. И. Ленина и в Военной академии генштаба Вооружённых сил РФ по специальности «военное и государственное управление».