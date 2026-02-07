В ГАИ показали видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом под Ростовом

Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Ростовом утром в субботу, 7 февраля. Об этом сообщают в отделе пропаганды ГАИ по Донскому региону.
— Авария случилась в 08:10 на 12-м километре 600 метров автодороги «Ростов — Азов», — уточнили в Госавтоинспекции региона. — 49-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» двигался в сторону Азова. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение справа. От удара автомобиль по инерции продолжил движение и врезался в отбойник слева.
В момент столкновения из салона микроавтобуса выпала 70-летняя пассажирка. Женщина погибла на месте происшествия.
— На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи Главного следственного управления. Они устанавливают все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, учитывать погодные и дорожные условия и не садиться за руль в утомленном состоянии.
