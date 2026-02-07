В ГАИ показали видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом под Ростовом

— Авария случилась в 08:10 на 12-м километре 600 метров автодороги «Ростов — Азов», — уточнили в Госавтоинспекции региона. — 49-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» двигался в сторону Азова. По предварительным данным, он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое барьерное ограждение справа. От удара автомобиль по инерции продолжил движение и врезался в отбойник слева.