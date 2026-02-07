МЧС: вспышка газовоздушной смеси случилась в жилом доме в Борисове

Согласно предварительным данным, вспышка газовоздушной смеси без последующего горения случилась на первом этаже многоквартирного дома, расположенного на бульваре Гречко в Борисове. В МЧС отметили, что в результате случившегося пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу.