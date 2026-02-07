Ричмонд
МЧС: вспышка газовоздушной смеси случилась в жилом доме в Борисове

МЧС сообщило, что в Борисове в жилом доме произошла вспышка газовоздушной смеси.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что вспышка газовоздушной смеси случилась в жилом доме в Борисове.

Согласно предварительным данным, вспышка газовоздушной смеси без последующего горения случилась на первом этаже многоквартирного дома, расположенного на бульваре Гречко в Борисове. В МЧС отметили, что в результате случившегося пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу.

В ведомстве добавили, что эвакуация жильцов не проводилась, на место инцидента выезжало пять единиц техники МЧС.

Тем временем власти Гомеля выплатили компенсации владельцам первых семи квартир и трех авто, пострадавших при взрыве газа.

Ранее КГК показал белорусам номер телефона, с которого звонят мошенники.

Кроме того, ЖКХ подсчитало, сколько сэкономят минчане из-за переноса повышения тарифов ЖКУ.