МЧС: вспышка газовоздушной смеси случилась в жилом доме в Борисове

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что вспышка газовоздушной смеси случилась в жилом доме в Борисове.
Согласно предварительным данным, вспышка газовоздушной смеси без последующего горения случилась на первом этаже многоквартирного дома, расположенного на бульваре Гречко в Борисове. В МЧС отметили, что в результате случившегося пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу.
В ведомстве добавили, что эвакуация жильцов не проводилась, на место инцидента выезжало пять единиц техники МЧС.
Тем временем власти Гомеля выплатили компенсации владельцам первых семи квартир и трех авто, пострадавших при взрыве газа.
