У пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке родился детеныш

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — РИА Новости. Детеныш родился у пары белоруких гиббонов в Ленинградском зоопарке, сообщает учреждение.
«Белорукие гиббоны Габина и Персей в шестой раз стали родителями. 10 января у них родился малыш», — сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
Сообщается, что пара белоруких гиббонов — опытные и заботливые родители.
«Габина не расстается с малышом ни на секунду: носит его на животе, кормит молоком, согревает и успокаивает, периодически нежно похлопывая по голове. Персей постоянно находится рядом и внимательно оберегает маму с детенышем. Особое внимание к новому члену семьи проявляет старшая сестра Одиссея», — отмечают в зоопарке.
Белорукие гиббоны обычно образуют пары на всю жизнь и славятся крепкими семейными узами. Детеныш проводит с родителями около 4−5 лет прежде, чем начинает искать свою пару. За это время он учится передвигаться по кронам, общаться с сородичами и готовится к самостоятельной жизни.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.