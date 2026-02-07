В Севастополе до 23:00 проходят учения: будет громко

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о проведении в городе-герое плановых противодиверсионных учений. Профилактические мероприятия, направленные на отработку борьбы с подводными диверсионными силами, будут проходить до 23:00 7 февраля.
Тренировки будут проводиться в районе акватории у Северного и Южного молов, бухт Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Казачьей, а также в районе мысов Лукулл, Херсонес, Балаклавы, Ласпи и Качи.
«Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание», — предупредил Развожаев.