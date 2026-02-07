Калининградцам рассказали, как помочь косулям, которые страдают от снежной зимы

В Калининградской области из-за морозно снежной зимы и участившихся ледяных и переохлажденных дождей, которые способствуют формированию наста, очень страдают косули.
Из-за обледенения им практически невозможно добраться до корма, а передвижение по острому насту ранит ноги и отнимает силы.
Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона, мы можем помочь животным.
Сейчас косулям нужны высокоэнергетические корма: зерно и зерноотходы (пшеница, кукуруза, бобовые). омела (это те самые «гнезда», которые паразитируют на многих деревьях), яблоки, картофель, топинамбур, шляпки подсолнечника.
А вот сено косули его практически не едят. Но его можно использовать как теплую подстилку.
«Прежде, чем везти корм в лес, свяжитесь с охотоведами вашего района», — говорится в сообщении.
Берегите природу!