Калининградцам рассказали, как помочь косулям, которые страдают от снежной зимы

Животным сейчас сложно найти корм.

Источник: министерство природных ресурсов и экологии региона

В Калининградской области из-за морозно снежной зимы и участившихся ледяных и переохлажденных дождей, которые способствуют формированию наста, очень страдают косули.

Из-за обледенения им практически невозможно добраться до корма, а передвижение по острому насту ранит ноги и отнимает силы.

Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона, мы можем помочь животным.

Сейчас косулям нужны высокоэнергетические корма: зерно и зерноотходы (пшеница, кукуруза, бобовые). омела (это те самые «гнезда», которые паразитируют на многих деревьях), яблоки, картофель, топинамбур, шляпки подсолнечника.

А вот сено косули его практически не едят. Но его можно использовать как теплую подстилку.

«Прежде, чем везти корм в лес, свяжитесь с охотоведами вашего района», — говорится в сообщении.

Берегите природу!