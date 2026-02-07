Умер музыковед Иосиф Райскин

Опубликовал сотни статей, рецензий, обозрений в периодической печати, в музыкальных журналах, газетах и альманахах, в научных сборниках, в том числе на иностранных языках. В 1989—1995 годах — научный редактор, редактор отдела музыки и музыкального театра журнала «Искусство Ленинграда», затем — главный редактор газеты Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича «PRO MUSICA». С 2001 года — главный редактор газеты «Мариинский театр», с 2004 года — шеф-редактор и постоянный автор газетой «Санкт-Петербургский музыкальный вестник». Сотрудничал с журналом «Музыкальная академия», журналом Санкт-Петербургской консерватории «MUSICUS».