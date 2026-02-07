Власти показали, как будет выглядеть после пожара ТЦ «Беларусь» в Витебске

Глава Витебского горисполкома Алексей Героев, говоря про планы по реконструкции торгового центра «Беларусь», заметил, что это будет современное многофункциональное здание. По его словам, ключевая концепция состоит в создании динамичного, жизнеспособного и социально значимого объекта, который будет работать 24/7.