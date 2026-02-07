Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти показали, как будет выглядеть после пожара ТЦ «Беларусь» в Витебске

Стало известно, как будет выглядеть после реконструкции переживший пожар ТЦ «Беларусь» в Витебске.

Источник: телеграм-канал Витебского горисполкома

Власти показали, как будет выглядеть после сильного пожара ТЦ «Беларусь» в Витебске. Подробности и фото опубликованы в телеграм-канале Витебского городского исполнительного комитета.

Глава Витебского горисполкома Алексей Героев, говоря про планы по реконструкции торгового центра «Беларусь», заметил, что это будет современное многофункциональное здание. По его словам, ключевая концепция состоит в создании динамичного, жизнеспособного и социально значимого объекта, который будет работать 24/7.

Героев уточнил, что в многофункциональном здании будут находиться торговые и офисные помещения, фудкорт, рестораны, кинотеатр, гостиница. Также в здании будут располагаться детский развлекательный центр и помещения сервисного обслуживания.