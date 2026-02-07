В Уфе детей-спортсменов перевозили с нарушениями

Проверка документов показала, что организованная перевозка детей проводилась с нарушениями законодательства. В частности, уведомление о поездке было подано в ГАИ позже установленного срока. Это не позволило инспекторам заранее проверить техническое состояние транспорта, квалификацию водителя и согласовать безопасный маршрут. Кроме того, организатору поездки разъяснили, что начинать перевозку в условиях ухудшающейся погоды недопустимо.