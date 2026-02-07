Ричмонд
В Уфе детей-спортсменов перевозили с нарушениями

На трассе Уфа — Оренбург пресечена поездка юных спортсменов в Кумертау.

Источник: ГАИ Уфы

В ходе профилактического рейда «Автобус» сотрудники уфимской Госавтоинспекции остановили на трассе Уфа — Оренбург микроавтобус «Пежо Боксер». В нем ехали дети, направлявшиеся на спортивные соревнования в Кумертау.

Проверка документов показала, что организованная перевозка детей проводилась с нарушениями законодательства. В частности, уведомление о поездке было подано в ГАИ позже установленного срока. Это не позволило инспекторам заранее проверить техническое состояние транспорта, квалификацию водителя и согласовать безопасный маршрут. Кроме того, организатору поездки разъяснили, что начинать перевозку в условиях ухудшающейся погоды недопустимо.

Чтобы предотвратить возможные тяжелые последствия, а также из-за ухудшения погодных условий, полицейские запретили дальнейшее движение автобуса.

В результате водителю выписали штраф в размере трех тысяч рублей за нарушение правил перевозки пассажиров. Организатору перевозки также грозит штраф до ста тысяч рублей.