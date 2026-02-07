Новосибирскую область признали «неблагополучной по пастереллёзу»

6 февраля 2026 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору дала Новосибирской области статус «неблагополучной по пастереллёзу». Причина кроется в инфекционной обстановке в Черепановском и Карасукском районах области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.