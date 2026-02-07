Ричмонд
Новосибирскую область признали «неблагополучной по пастереллёзу»

Управление ветеринарии уже взяло ситуацию под контроль.

Источник: Сиб.фм

6 февраля 2026 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору дала Новосибирской области статус «неблагополучной по пастереллёзу». Причина кроется в инфекционной обстановке в Черепановском и Карасукском районах области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Пастереллёз или геморрагическая септицемия — это острое инфекционное заболевание бактериального происхождения, которое обычно встречается у сельскохозяйственных животных, диких зверей и птиц. Болезнь может передаваться через контакт с калом, мочой, носовым отделяемым, кровью, молоком зараженного животного.

Управление ветеринарии Новосибирской области подчеркнуло, что взяло ситуацию под контроль. Специалисты провели диагностические исследования, локализовали очаги инфекции, усилили контроль на соседних территориях и продолжают проводить мониторинг по эпизоотической обстановки.

В пресс-службе правительства Новосибирской области утверждают, что угрозы для жизни и здоровья людей на данный момент нет.

Также в конце 2025 года в Новосибирской области была зафиксирована вспышка бешенства.