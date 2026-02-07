Врачи избавили уральца от метастазов, нарастив ему печень

В Екатеринбурге врачи избавили местного жителя от метастазов в печени, применив методику «выращивания» этого органа. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.
Вначале медики обнаружили у него опухоль сигмовидного отдела толстой кишки. В Свердловском областном онкодиспансере после восьми курсов химиотерапии ему удалили новообразование. Но спустя некоторое время метастазы снова появились. В областной больнице № 1 рентгенохирурги закупорили ему вену, по которой от других внутренних органов в печень поступает кровь, и тем самым уменьшили ткань, поражённую заболеванием, и увеличили здоровую часть органа.
В итоге за три недели объём здоровой части печени мужчины возрос с 30% до 40%. И тогда врачи успешно удалили у него поражённую метастазами часть.
Добавим, технологию «Увеличение печени» внедрили в больнице пять лет назад. Она является малотравматичным хирургическим вмешательством.