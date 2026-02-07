Ричмонд
В Омске, из-за проблем с канализацией, сократили движение двух маршрутных автобусов

Ремонтные работы на канализационных сетях в поселке Биофабрика вынужденно сократили маршрут муниципальным автобусам № 59 и № 78.

Источник: Комсомольская правда

О значительном ремонте канализации, повлиявшем на движение автобусов, сообщили сегодня, 7 февраля, в мэрии Омска. С нарушением маршрута будут ходить неопределенное время автобусы № 59 и № 78.

«На участке канализационных сетей в поселке Биофабрика проводятся ремонтные работы, в том числе ограничена для использования разворотная автобусная площадка. Чтобы не создавать опасных ситуаций на дороге приняты следующие меры: разворот пассажирского транспорта в жилых дворах запрещен, а движение автобусов по маршрутам № 59 и 78 временно сокращено», — говорится в сообщении пресс-центра администрации города Омска.

Согласно информации чиновников, автобусы среднего класса 59-го маршрута следуют только до остановки «Центр Пенаты», а автобусы большого класса 78-маршрута следуют исключительно до виадука по ул. 10 лет Октября. О возобновлении движения этих пассажирских автобусов по привычным маршрутам, в мэрии пообещали сообщить дополнительно.