В Омске, из-за проблем с канализацией, сократили движение двух маршрутных автобусов

«На участке канализационных сетей в поселке Биофабрика проводятся ремонтные работы, в том числе ограничена для использования разворотная автобусная площадка. Чтобы не создавать опасных ситуаций на дороге приняты следующие меры: разворот пассажирского транспорта в жилых дворах запрещен, а движение автобусов по маршрутам № 59 и 78 временно сокращено», — говорится в сообщении пресс-центра администрации города Омска.