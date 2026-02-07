Челябинский врач рассказала, как одевать ребёнка в морозы

Зимой мы носим несколько слоёв одежды. Для детей лучше выбирать качественное термобельё из натуральных материалов. Сверху подойдёт лёгкая флисовая кофта или свитер. При выборе верхнего слоя лучше отдать предпочтение непромокаемому комбинезону или куртке с штанами.
— Избыток одежды приведёт к быстрому перегреванию активного ребёнка. Нужно соблюдать баланс: лучше выбрать лёгкий, функциональный комплект одежды, — отметила врач.
Тепло теряется через голову и шею. При выборе шапки необходимо обратить внимание, чтобы она плотно прилегала. Также детям рекомендуют надевать шерстяные носки с малым содержанием синтетики. Плотные хлопковые носки могут сдавить ногу ребёнка и ухудшить кровообращение.
Врач также не советует носить детям тесную и тяжёлую обувь. Лучше предпочтение отдать обуви с хорошей амортизацией и свободной циркуляции воздуха вокруг стопы.
