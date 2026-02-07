Челябинский врач рассказала, как одевать ребёнка в морозы

В Челябинскую область пришло потепление. Однако морозы ещё могут вернуться. В феврале в регионе ожидается переменчивая погода. Оттепели будут сменяться резким похолоданием, и наоборот. А как одевать ребёнка в морозы, чтобы защитить от переохлаждения, рассказала врач-педиатр поликлиника № 1 детской больницы № 8 Надежда Шахрай.