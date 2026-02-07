Прокуратура взыскала миллион рублей с белорусских выпускников, не отработавших распределение

В Беларуси миллион рублей взыскан с не отработавших распределение выпускников. Подробности озвучили в службе информации прокуратуры Брестской области.
По искам прокуроров Брестской области в 2025 году с выпускников учебных заведений, которые не отработали по распределению, было взыскано более миллиона рублей. В рамках проведенной работы рассматривались ситуации, где выпускники высших и средних специальных учреждений образования, которые учились за счет средств республиканского и местных бюджетов, не отработали срок, установленный законом.
«По таким фактам прокурорами региона в суды предъявлено 112 исковых заявлений о взыскании расходов на обучение», — уточнили в прокуратуре.
И добавили, что выпускники отказывались добровольно уплачивать средства. При указанном развитии событий прокуроры предъявляли в суд исковые заявления о взыскании с выпускников расходов на обучение.
К примеру, житель Ивановского района на протяжении четырех лет учится в Белорусском государственном аграрном университете на бюджете на основании договора о целевой подготовке специалиста. Окончив учебу, его направили на работу в одну из сельхозорганизаций Ляховичского района. Он начал работать, но позднее белоруса призвали на службу в Вооруженные Силы. После службы для продолжения отработки он не явился.
«Согласно расчету, расходы за время его обучения в учреждении образования за вычетом отработанного периода превысили 31 тыс. рублей, которые суд взыскал по иску, предъявленному прокурором в интересах государства», — обратили внимание в ведомстве.
