Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура взыскала миллион рублей с белорусских выпускников, не отработавших распределение

В Беларуси миллион рублей взыскан с не отработавших распределение выпускников.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси миллион рублей взыскан с не отработавших распределение выпускников. Подробности озвучили в службе информации прокуратуры Брестской области.

По искам прокуроров Брестской области в 2025 году с выпускников учебных заведений, которые не отработали по распределению, было взыскано более миллиона рублей. В рамках проведенной работы рассматривались ситуации, где выпускники высших и средних специальных учреждений образования, которые учились за счет средств республиканского и местных бюджетов, не отработали срок, установленный законом.

«По таким фактам прокурорами региона в суды предъявлено 112 исковых заявлений о взыскании расходов на обучение», — уточнили в прокуратуре.

И добавили, что выпускники отказывались добровольно уплачивать средства. При указанном развитии событий прокуроры предъявляли в суд исковые заявления о взыскании с выпускников расходов на обучение.

К примеру, житель Ивановского района на протяжении четырех лет учится в Белорусском государственном аграрном университете на бюджете на основании договора о целевой подготовке специалиста. Окончив учебу, его направили на работу в одну из сельхозорганизаций Ляховичского района. Он начал работать, но позднее белоруса призвали на службу в Вооруженные Силы. После службы для продолжения отработки он не явился.

«Согласно расчету, расходы за время его обучения в учреждении образования за вычетом отработанного периода превысили 31 тыс. рублей, которые суд взыскал по иску, предъявленному прокурором в интересах государства», — обратили внимание в ведомстве.

Кстати, власти сказали, когда студента точно распределят в Минск.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что освещение в Минске после его критики включают всего на 10−15 минут позже.

А еще МАРТ договорилось с диспетчерами такси не задирать цены в непогоду.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше