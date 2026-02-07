Прокуратура взыскала миллион рублей с белорусских выпускников, не отработавших распределение

К примеру, житель Ивановского района на протяжении четырех лет учится в Белорусском государственном аграрном университете на бюджете на основании договора о целевой подготовке специалиста. Окончив учебу, его направили на работу в одну из сельхозорганизаций Ляховичского района. Он начал работать, но позднее белоруса призвали на службу в Вооруженные Силы. После службы для продолжения отработки он не явился.