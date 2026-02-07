Новосибирцев предупредили об опасности зимних горок

Катание детей на несанкционированных ледяных горках и на снегокатах на буксире за машиной может повлечь за собой серьёзные последствия, предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.
В ведомстве объяснили, что при подобных зимних развлечениях человек не контролирует направление движения и скорость в полной мере. По этой причине риск происшествий значительно повышается.
Так во время буксировки за машиной может развиваться большая скорость. При этом человек, сидящий на снегокате, не может контролировать своё движение, из-за чего становится уязвим перед неожиданными манёврами автомобиля.
Также при резком торможении или повороте машины пассажир саней может упасть, перевернуться или врезаться в препятствия и других участников движения.
Напомним, что в новосибирском Академгородке для безопасности горки обмотали дерево матрасом.