Правительство Молдовы привлекло армию и полицию к борьбе с гололедом

По информации Министерства инфраструктуры, в течение ночи в проведении работ по расчистке снега и борьбе с гололедом были задействованы 175 единиц спецтехники и 162 дорожных рабочих, использовано более 1800 тонн противогололедного материала. Движение большегрузных машин и автобусов по национальным трассам было возобновлено с 6.00 утра. В Международном аэропорту Кишинева взлетно-посадочные полосы очищены, воздушная гавань работает в нормальном режиме, уточнили в министерстве.