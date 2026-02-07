Правительство Молдовы привлекло армию и полицию к борьбе с гололедом

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Военнослужащие Национальной армии и сотрудники подразделений МВД в субботу были направлены на расчистку улиц в крупных городах и междугородних трасс от последствий гололеда.
Накануне премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что правительство со всей серьезностью подойдет к разрешению ситуации с гололедом по всей стране.
«Я принял решение запросить поддержку армии. Рано утром в Кишиневе военнослужащие будут расчищать улицы, а Министерство инфраструктуры и регионального развития предоставит песок и антигололедные материалы. В других населенных пунктах мы окажем помощь по запросу, а в случае необходимости мобилизуем и другие государственные службы», — написал премьер в соцсетях.
В связи с этим Нацармия, а также сотрудники полиции, Инспектората карабинеров и Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) были задействованы в очистке тротуаров и подъездных путей к больницам, поликлиникам, остановкам общественного транспорта в Кишиневе, Бельцах, Комрате и Кагуле.
По информации Министерства инфраструктуры, в течение ночи в проведении работ по расчистке снега и борьбе с гололедом были задействованы 175 единиц спецтехники и 162 дорожных рабочих, использовано более 1800 тонн противогололедного материала. Движение большегрузных машин и автобусов по национальным трассам было возобновлено с 6.00 утра. В Международном аэропорту Кишинева взлетно-посадочные полосы очищены, воздушная гавань работает в нормальном режиме, уточнили в министерстве.
При этом в Государственной гидрометеорологической службе заявили, что «желтый код» из-за гололеда и обледенения остается в силе до 20.00 девятого февраля.