Карантин в воронежском селе Красные Холмы продлится до мая

В селе Красные Холмы Панинского района Воронежской области введен карантин по бешенству. Причиной стала домашняя собака, у которой подтвердилось это опасное заболевание. Ограничительные меры будут действовать до 14 мая.
Очаг заражения локализован в личном подсобном хозяйстве по проспекту Мира, 17. Ветеринарные службы проводят все необходимые мероприятия в домовладении и населенном пункте. Карантин накладывает ряд запретов, в том числе на вывоз животных, проведение выставок и торговлю питомцами.
Ранее стало известно о новом очаге в Аннинском районе: в поселке Октябрьского отделения совхоза «Пугачевский» бешенство диагностировали у дикой лисицы.