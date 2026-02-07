Карантин в воронежском селе Красные Холмы продлится до мая

Очаг заражения локализован в личном подсобном хозяйстве по проспекту Мира, 17. Ветеринарные службы проводят все необходимые мероприятия в домовладении и населенном пункте. Карантин накладывает ряд запретов, в том числе на вывоз животных, проведение выставок и торговлю питомцами.