В Калининграде закрыли ещё одну угольную котельную

«Накануне специалисты подрядной организации переключили восемь многоквартирных домов, которые обслуживала эта котельная, на тепловые магистрали теплоисточника “ТЭЦ-2”. В рамках работ по закрытию котельной и переключению потребителей строители подрядной организации заменили и обустроили порядка 280 метров тепловой сети и оборудовали центральный тепловой пункт в здании котельной. Они установили теплообменник, основной и резервный насосы, а самое главное — погодозависимую автоматику для поддержания оптимальной температуры теплоносителя», — говорится в сообщении.