В Калининграде закрыли ещё одну угольную котельную

За год планируется закрытие ещё девяти.

Источник: Новый Калининград

В Калининграде закрыли угольную котельную на ул. Павлика Морозова. На балансе «Калининградтеплосети» она была с 1985 года, сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

«Накануне специалисты подрядной организации переключили восемь многоквартирных домов, которые обслуживала эта котельная, на тепловые магистрали теплоисточника “ТЭЦ-2”. В рамках работ по закрытию котельной и переключению потребителей строители подрядной организации заменили и обустроили порядка 280 метров тепловой сети и оборудовали центральный тепловой пункт в здании котельной. Они установили теплообменник, основной и резервный насосы, а самое главное — погодозависимую автоматику для поддержания оптимальной температуры теплоносителя», — говорится в сообщении.

Нарушенное благоустройство подрядчик должен восстановить с наступлением подходящей погоды. «На сегодняшний день на балансе предприятия остаётся ещё 19 действующих угольных котельных, девять из которых планируем закрыть в этом году», — добавила Елена Дятлова.

Ранее котельную на ул. Павлика Морозова планировали закрыть в январе.

Её общая установленная мощность 3,78 Гкал/час. Годовой расход угля составлял 708,6 тонны, объём выбросов в атмосферу 58,1 тонны, в том числе оксид углерода −16,9 тонны, твёрдые выбросы (сажа, угольная зола) — 27,6 тонны.