Стало известно, когда дети сядут за парты 88-й гимназии в Омске

Мэр Омска Сергей Шелест взял на личный контроль завершение капитального ремонта гимназии № 88. Объект готов на 94%, осталось выполнить отделочные работы и смонтировать часть инженерных коммуникаций.
Школа ранее находилась в аварийном состоянии, что создавало угрозу безопасности детей и педагогов.
После начала ремонта подрядчик, выполнивший основной объем работ, сообщил о трудностях в бизнесе. Профильное ведомство рассматривает варианты завершения объекта в рамках действующего законодательства. Сейчас все силы направлены на то, чтобы завершить начатое — и ввести в эксплуатацию образовательное учреждение не позднее начала нового учебного года.
Власти подчеркивают: несмотря на волнения родителей, приоритетом остается безопасность образовательного процесса. Перевод учащихся в отремонтированное здание возможен только после полного завершения работ и получения всех разрешительных документов. Выполнение всех нормативов и сохранение сроков сдачи объекта находятся на ежедневном мониторинге администрации города и лично мэра Омска Сергея Шелеста.
