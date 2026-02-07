Белорус упал в колодец глубиной десять метров, ремонтируя насос. Подробности обнародовали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент случился в субботу, 7 февраля, в агрогородке Нагорное Клецкого района на территории частного домовладения. Спасатели, приехавшие на место, выяснили, что мужчина находится в колодце на глубине примерно десяти метров.
Выяснилось, что местный житель занимался ремонтными работами насоса. По причине обрыва веревочной лестницы, мужчина упал в колодец. Сын, который увидел произошедшее, попытался помочь отцу, но ему это не удалось.
«Спасатели опустили мужчине пояс со страховочной веревкой и извлекли его на поверхность», — сообщили в МЧС.
И уточнили, что мужчине не потребовалась медицинская помощь.
