Белорус упал в колодец глубиной десять метров, ремонтируя насос

Под Клецком мужчина ремонтировал насос и упал в колодец глубиной десять метров.

Источник: Комсомольская правда

Белорус упал в колодец глубиной десять метров, ремонтируя насос. Подробности обнародовали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился в субботу, 7 февраля, в агрогородке Нагорное Клецкого района на территории частного домовладения. Спасатели, приехавшие на место, выяснили, что мужчина находится в колодце на глубине примерно десяти метров.

Выяснилось, что местный житель занимался ремонтными работами насоса. По причине обрыва веревочной лестницы, мужчина упал в колодец. Сын, который увидел произошедшее, попытался помочь отцу, но ему это не удалось.

«Спасатели опустили мужчине пояс со страховочной веревкой и извлекли его на поверхность», — сообщили в МЧС.

И уточнили, что мужчине не потребовалась медицинская помощь.

Ранее МЧС сказало, что вспышка газовоздушной смеси случилась в жилом доме в Борисове.

Тем временем Белгидромет сказал белорусам про возвращение морозов до −27 градусов: «На смену оттепели вновь вернутся морозы».

А еще «Первый информационный» сказал, что Польша хочет пустить поезда в Беларусь с 1 апреля.