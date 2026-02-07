Ричмонд
Источник: Комсомольская правда

В Беларуси сотрудник банка попалась на эту схему мошенников. Подробности сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

В Гродненский РОВД обратилась жительница городского поселка Сопоцкин. Женщина рассказала, что перевела в соцсети Instagram* 280 рублей за обувь, однако продавец после этого исчез.

В милиции уточнили, что женщина работает в одном из отделений банков Гродно и ей известны схемы обмана. Она пояснила, что аферисты предоставили реквизиты карты белорусского банка. Подобное создало легальность и безопасность сделки. По данному факту мошенничества было заведено уголовное дело.

Instagram* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.