В Беларуси сотрудник банка попалась на эту схему мошенников

В милиции уточнили, что женщина работает в одном из отделений банков Гродно и ей известны схемы обмана. Она пояснила, что аферисты предоставили реквизиты карты белорусского банка. Подобное создало легальность и безопасность сделки. По данному факту мошенничества было заведено уголовное дело.