Все поезда, которые задерживались на пути в Крым, прибыли на станции назначения

Поезда в Крым прибыли на станции назначения после задержек.

Источник: Комсомольская правда

Поезд № 028 Москва — Симферополь, который задерживался в пути на 2,5 часа, прибыл на станцию назначения. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Все поезда “Таврия” и “Таврия Экспресс”, которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь все поезда курсируют по расписанию.

Напомним, поезда по пути в Крым и обратно задерживались из-за происшествия в Тамбовской области. Там опрокинулись и загорелись цистерны грузового состава. Некоторые поезда, идущие на полуостров, из-за этого задерживались на 9 часов.