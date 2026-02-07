Все поезда, которые задерживались на пути в Крым, прибыли на станции назначения

Поезд № 028 Москва — Симферополь, который задерживался в пути на 2,5 часа, прибыл на станцию назначения. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
«Все поезда “Таврия” и “Таврия Экспресс”, которые задерживались в пути из-за ЧП на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь все поезда курсируют по расписанию.
Напомним, поезда по пути в Крым и обратно задерживались из-за происшествия в Тамбовской области. Там опрокинулись и загорелись цистерны грузового состава. Некоторые поезда, идущие на полуостров, из-за этого задерживались на 9 часов.